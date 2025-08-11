Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu, yarın oynanacak rövanş maçlarıyla tamamlanacak.

Yayınlama Tarihi: 11.08.2025 11:47
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın yapılacak müsabakalarla play-off turuna kalacak 10 takım belli olacak.

Fenerbahçe, ilk maçta 2-1 yenildiği Hollanda temsilcisi Feyenoord'u Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda ağırlayacak.

Saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek.

3. ELEME TURU RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

Yarın:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Shkendija (Kuzey Makedonya) (1-0)

20.00 Fenerbahçe - Feyenoord (Hollanda) (1-2)

20.00 Kopenhag (Danimarka) - Malmö (İsveç) (0-0)

20.00 Viktoria Plzen (Çekya) - Rangers (İskoçya) (0-3)

20.00 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Dinamo Kiev (Ukrayna) (1-0)

20.30 Club Brugge (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (1-0)

21.15 Slovan Bratislava (Slovakya) - Kairat (Kazakistan) (0-1)

21.15 Ferencvaros (Macaristan) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-0)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Lech Poznan (Polonya) (3-1)

22.00 Benfica (Portekiz) - Nice (Fransa) (2-0)

