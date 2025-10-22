Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Barcelona ve PSG gol olup yağdı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. haftanın ilk gününde oynanan 9 maçta 43 gol atıldı. Barcelona, Olympiakos'u 6-1; Paris Saint Germain, Bayer Leverkusen'i 7-2; PSV, Napoli'yi 6-2'lik skorlarla geçti.

Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 00:11
  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta 9 maçta 43 golle başladı.
  • Barcelona, Olympiakos'u 6-1, PSG ise Bayer Leverkusen'i 7-2 yendi.
  • PSV, Napoli'yi 6-2 mağlup etti.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta mücadelesi 9 maçla başladı.

Barcelona, Olympiakos'u Fermin Lopez (3), Marcus Rashford (2) ve Lamine Yamal'ın attığı gollerle 6-1 mağlup etti.

Son şampiyon Paris Saint Germain, Bayer Leverkusen'i William Pacho, Desire Doue (2), Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Ousmane Dembele ve Vitinha'nın golleriyle 7-2 yendi.

PSV, geriye düştüğü Napoli mücadelesini Alessandro Buongiorno (KK), Ismael Saibari, Dennis Man (2), Ricardo Pepi ve Couhaib Driouech'in golleriyle 6-2 kazandı.

HAKAN GOLÜNÜ ATTI

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun penaltıdan gol attığı karşılaşmada Inter, Union Saint Gilloise'yı 4-0'la geçti.

Inter'in diğer gollerini Denzel Dumfries, Lautaro Martinez ve Francesco Pio kaydetti.

SONUÇLAR

Barcelona (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan): 6-1

Kairat (Kazakistan)-Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-0

Arsenal (İngiltere)-Atletico Madrid (İspanya): 4-0

Bayer Leverkusen (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa): 2-7

Villarreal (İspanya)-Manchester City (İngiltere): 0-2

Kopenhag (Danimarka)-Borussia Dortmund (Almanya): 2-4

Union Saint-Gilloise (Belçika)-Inter (İtalya): 0-4

Newcastle United (İngiltere)-Benfica (Portekiz): 3-0

PSV (Hollanda)-Napoli (İtalya): 6-2

Eshspor Haberleri