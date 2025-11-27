Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Mbappe'nin 4 golüyle kazandı

- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.
- Real Madrid, Arda Güler'in forma giydiği maçta, Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi.
- Arsenal, Bayern Münih'i 3-1 yenerek grupta liderliğini sürdürdü.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası 9 karşılaşmayla tamamlandı.
Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi.
61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin ikinci golünün pasını verdi.
Inter ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e 2-1 kaybederek ilk puan kayıplarını yaşadı.
LIVERPOOL EVİNDE PARAMPARÇA OLDU
Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur'u 5-3 mağlup etti.
Bayern Münih'i 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede tek kaldı.
Liverpool'u 4-1 yenen PSV, haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.
SONUÇLAR
Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2
Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2
Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham Hotspur (İngiltere): 5-3
Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4
Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1
Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3
Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0
Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4
PUAN DURUMU