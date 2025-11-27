Abone ol: Google News

Şampiyonlar Ligi'nde sonuçlar: Real Madrid, Mbappe'nin 4 golüyle kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta tamamlandı. Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 27.11.2025 01:23
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftası 9 karşılaşmayla tamamlandı.

Milli futbolcumuz Arda Güler'in forma giydiği Real Madrid, deplasmanda Olympiakos'u Kylian Mbappe'nin attığı 4 golle 4-3 yendi.

61 dakika sahada kalan Arda, Mbappe'nin ikinci golünün pasını verdi.

Inter ise milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun 72 dakika görev yaptığı mücadelede Atletico Madrid'e 2-1 kaybederek ilk puan kayıplarını yaşadı.

LIVERPOOL EVİNDE PARAMPARÇA OLDU

Gecenin en gollü maçında Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur'u 5-3 mağlup etti.

Bayern Münih'i 3-1 yenerek 5'te 5 yapan Arsenal, 15 puanla zirvede tek kaldı.

Liverpool'u 4-1 yenen PSV, haftanın sürpriz sonuçlarından birine imza attı.

SONUÇLAR

Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan): 3-2

Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa): 2-2

Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham Hotspur (İngiltere): 5-3

Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda): 1-4

Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya): 3-1

Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya): 0-3

Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika): 3-0

Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya): 3-4

PUAN DURUMU

