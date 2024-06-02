TFF'den Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Arda Güler'e tebrik!

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Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Real Madrid'de forma giyen Arda Güler ve Borussia Dortmund'da oynayan Salih Özcan için tebrik mesajı paylaştı.

"Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz"

TFF'den paylaşılan mesajda şu ifadelere yer verildi:

A Milli Takımımızın oyuncularından Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde Almanya'nın Borussia Dortmund takımını 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Böylece ilk kez bir A Millî futbolcumuz kulüpler düzeyinde en üst organizasyon olan Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'ni 15. kez kazanırken, milli oyuncumuz da kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu elde etti.



Arda Güler'i kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.



Aynı zamanda Borussia Dortmund ile Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselen A Millî Takımımızın oyuncularından Salih Özcan'ı da tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.