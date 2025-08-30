Abone ol: Google News

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü duyuruldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu lig aşaması fikstürü belli oldu. Galatasaray, ilk hafta maçında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması fikstürü açıklandı.

Devler liginde ilk hafta maçları 16-17 ve 18 Eylül tarihlerinde oynanacak.

Galatasaray, ilk hafta maçında 18 Eylül tarihinde deplasmanda Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ FİKSTÜRÜ

1. HAFTA

16 Eylül Salı

Athletic Bilbao - Arsenal

PSV Eindhoven - Union Saint-Gilloise

Juventus - Borussia Dortmund

Real Madrid - Olympique Marsilya

Benfica - Karabağ

Tottenham - Villarreal

17 Eylül Çarşamba

Olimpiakos - Pafos

Slavia Prag - Bodo/Glimt

Ajax - Inter

Bayern Münih - Chelsea

Liverpool - Atletico Madrid

Paris Saint-Germain - Atalanta

18 Eylül Perşembe

Club Brugge - Monaco

Kopenhag - Bayer Leverkusen

Eintracht Frankfurt - Galatasaray

Manchester City - Napoli

Newcastle United - Barcelona

Sporting Lizbon - Kairat Almatı

2. HAFTA

30 Eylül Salı

Atalanta - Club Brugge

Kairat Almatı - Real Madrid

Atletico Madrid - Eintracht Frankfurt

Chelsea - Benfica

Inter - Slavia Prag

Bodo/Glimt - Tottenham

Galatasaray - Liverpool

Olimpik Marsilya - Ajax

Pafos - Bayern Münih

1 Ekim Çarşamba

Karabağ - Kopenhag

Union Saint-Gilloise - Newcastle United

Arsenal - Olympiakos

Monaco - Manchester City

Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven

Borussia Dortmund - Athletic Bilbao

Barcelona - Paris Saint-Germain

Napoli - Sporting Lizbon

Villarreal - Juventus

3. HAFTA

21 Ekim Salı

Barcelona - Olympiakos

Kairat Almatı - Pafos

Arsenal - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - Paris Saint-Germain

Kopenhag - Borussia Dortmund

Newcastle United - Benfica

PSV Eindhoven - Napoli

Union Saint-Gilloise - Inter

Villarreal - Manchester City

22 Ekim Çarşamba

Athletic Bilbao - Karabağ

Galatasaray - Bodo/Glimt

Monaco - Tottenham

Atalanta - Slavia Prag

Chelsea - Ajax

Eintracht Frankfurt - Liverpool

Bayern Münih - Club Brugge

Real Madrid - Juventus

Sporting Lizbon - Olimpik Marsilya

4. HAFTA

4 Kasım Salı

Slavia Prag- Arsenal

Napoli - Eintracht Frankfurt

Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise

Bodo/Glimt - Monaco

Juventus - Sporting Lizbon

Liverpool - Real Madrid

Olympiakos - PSV Eindhoven

Paris Saint-Germain - Bayern Münih

Tottenham - Kopenhag

5 Kasım Çarşamba

Pafos - Villarreal

Karabağ - Chelsea

Ajax - Galatasaray

Club Brugge - Barcelona

Inter - Kairat Almatı

Manchester City - Borussia Dortmund

Newcastle United - Athletic Bilbao

Olimpik Marsilya - Atalanta

Benfica - Bayer Leverkusen

5. HAFTA

25 Kasım Salı

Ajax - Benfica

Galatasaray - Union Saint-Gilloise

Borussia Dortmund - Villarreal

Chelsea - Barcelona

Bodo/Glimt - Juventus

Manchester City - Bayer Leverkusen

Olimpik Marsilya - Newcastle United

Slavia Prag - Athletic Club

Napoli - Karabağ

26 Kasım Çarşamba

Kopenhag - Kairat Almatı

Pafos - Monaco

Arsenal - Bayern Münih

Atletico Madrid - Inter

Eintracht Frankfurt - Atalanta

Liverpool - PSV Eindhoven

Olympiakos - Real Madrid

Paris Saint-Germain - Tottenham

Sporting Lizbon - Club Brugge

6. HAFTA

9 Aralık Salı

Kairat Almatı - Olympiakos

Bayern Münih - Sporting Lizbon

Monaco - Galatasaray

Atalanta - Chelsea

Barcelona - Eintracht Frankfurt

Inter - Liverpool

PSV Eindhoven - Atletico Madrid

Union Saint-Gilloise - Olimpik Marsilya

Tottenham - Slavia Prag

10 Aralık Çarşamba

Karabağ - Ajax

Villarreal - Kopenhag

Athletic Bilbao - Paris Saint-Germain

Bayer Leverkusen - Newcastle United

Borussia Dortmund - Bodo/Glimt

Club Brugge - Arsenal

Juventus - Pafos

Real Madrid - Manchester City

Benfica - Napoli

7. HAFTA

20 Ocak Salı

Kairat Almatı - Club Brugge

Bodo/Glimt - Manchester City

Kopenhag - Napoli

Inter - Arsenal

Olympiakos - Bayer Leverkusen

Real Madrid - Monaco

Sporting Lizbon - Paris Saint-Germain

Tottenham - Borussia Dortmund

Villarreal - Ajax

21 Ocak Çarşamba

Galatasaray - Atletico Madrid

Karabağ - Eintracht Frankfurt

Atalanta - Athletic Bilbao

Chelsea - Pafos

Bayern Münih - Union Saint-Gilloise

Juventus - Benfica

Newcastle United - PSV Eindhoven

Olimpik Marsilya - Liverpool

Slavia Prag - Barcelona

8. HAFTA

28 Ocak Çarşamba

Ajax - Olympiakos

Arsenal - Kairat Almatı

Monaco - Juventus

Athletic Bilbao - Sporting Lizbon

Atletico Madrid - Bodo/Glimt

Bayer Leverkusen - Villarreal

Borussia Dortmund - Inter

Club Brugge - Olimpik Marsilya

Eintracht Frankfurt - Tottenham

Barcelona - Kopenhag

Liverpool - Karabağ

Manchester City - Galatasaray

Pafos - Slavia Prag

Paris Saint-Germain - Newcastle United

PSV Eindhoven - Bayern Münih

Union Saint-Gilloise - Atalanta

Benfica - Real Madrid

Napoli - Chelsea

