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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak maçlarla yaşanacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
14.07.2025 14:37
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları yarın başlayacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının ilk tur eleme maçları, yarın ve 16 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

KARŞILAŞMALARIN PROGRAMI

Yarın:

18.00 Kairat (Kazakistan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (1-1)

18.30 Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Vikingur (Faroe Adaları) (3-2)

20.00 RFS (Letonya) - Levadia (Estonya) (1-0)

20.00 Milsami (Moldova) - KuPS Kuopio (Finlandiya) (0-1)

20.00 Hamrun Spartans (Malta) - Zalgiris (Litvanya) (0-2)

20.00 Malmö (İsveç) - Iberia (Gürcistan) (3-1)

21.00 Shkendija (Kuzey Makedonya) - The New Saints (Galler) (0-0)

21.00 Differdange (Lüksemburg) - Drita (Kosova) (0-1)

21.30 Inter Escaldes (Andorra) - FCSB (Romanya) (1-3)

22.00 Buducnost (Karadağ) - Noah (Ermenistan) (0-1)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - Virtus (San Marino) (2-0)

22.00 Breidablik (İzlanda) - Egnatia (Arnavutluk) (0-1)

16 Temmuz Çarşamba:

21.45 Linfield (Kuzey İrlanda) - Shelbourne (İrlanda) (0-1)

21.45 Dinamo Minsk (Belarus) - Ludogorets (Bulgaristan) (0-1)

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