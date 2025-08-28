UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kurası, Monako'da çekildi.

Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi.

FİKSTÜR 30 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ​​ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.

GALATASARAY 4. TORBADA

Tek Türk temsilcisi Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katıldı.

Sarı-kırmızılı takım, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.

GALATASARAY'IN RAKİPLERİ

Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.

1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Manchester City'nin rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco

Paris Saint Germain'in rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Atletic Bilbao

Real Madrid'in rakipleri: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kairat

Bayern Münih'in rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union, Pafos

Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Inter, Atletico, Frankfurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray

Inter'in rakipleri: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union

Chelsea'nin rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Karabağ

B. Dortmund'un rakipleri: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Kopenhag

Barcelona'nın rakipleri: Paris Saint Germain, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kopenhag, Newcastle

2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Arsenal'in rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atletico, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Atletic Bilbao

B. Leverkusen'in rakipleri: Manchester City, Paris Saint Germain, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag

Atletico Madrid'in rakipleri: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union, Galatasaray.

Benfica'nın rakipleri: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle

Atalanta'nın rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marsilya, Atletic Bilbao Union

Villarreal'in rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos

Juventus'un rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Manaco

E. Frankfurt'un rakipleri: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabağ

Club Brugge'ün rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat

3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Tottenham'ın rakipleri: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag, Monaco

PSV'nin rakipleri: Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union, Newcastle

Ajax'ın rakipleri: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ

Napoli'nin rakipleri: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Karabağ, Kopenhag

Sporting'in rakipleri: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Club Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Atletic Bilbao

Olympiakos'un rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat

Slavia Prag'ın rakipleri: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Pafos

Bodo/Glimt'in rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray

Marsilya'nın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union

4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ

Galatasaray'ın rakipleri: Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG, Monaco (D)

Kopenhag'ın rakipleri: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Karabağ

Monaco'nun rakipleri: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos

Union SG'nin rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atalanta, Atletico Madrid, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray

Karabağ'ın rakipleri: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Atletic Bilbao

Athletic Bilbao'nun rakipleri: Paris Saint Germain, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Karabağ, Newcastle

Newcastle United'ın rakipleri: Barcelona, Paris Saint Germain, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Atletic Bilbao, Union

Pafos'un rakipleri: Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat

Kairat'ın rakipleri: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting, Pafos, Kopenhag

LİG FORMATI

Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.

Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.

İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

Fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak.

Turnuvanın finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

1. Hafta: 16-18 Eylül

2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim

3. Hafta: 21-22 Ekim

4. Hafta: 4-5 Kasım

5. Hafta: 25-26 Kasım

6. Hafta: 9-10 Aralık

7. Hafta: 20-21 Ocak 2026

8. Hafta: 28 Ocak 2026

Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026

Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026

Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026

Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026

Final: 30 Mayıs 2026