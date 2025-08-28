UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kuralar çekildi

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşaması kurası, Monako'da çekildi.
Organizasyonda yer alacak 36 takım, katsayı sıralamalarına göre 4 torbaya ayrıldı ve her takım için 8 rakip belirlendi.
FİKSTÜR 30 AĞUSTOS'TA BELLİ OLACAK
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü, maç tarihleri ve başlama saatleri en geç 30 Ağustos Cumartesi günü paylaşılacak.
GALATASARAY 4. TORBADA
Tek Türk temsilcisi Galatasaray, kura çekimine 4. torbadan katıldı.
Sarı-kırmızılı takım, turnuvada 4 torbadan ikişer takımla karşılaşacak ve her torbadan bir takımla Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde, bir takımla da deplasmanda karşı karşıya gelecek.
GALATASARAY'IN RAKİPLERİ
Sarı-kırmızılar, Devler Ligi'nde Liverpool, Manchester City (D), Eintracht Frankfurt (D), Atletico Madrid, Bodo/Glimt, Ajax (D), Monaco (D) ve Union Saint-Gilloise ile karşılaşacak.
1. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Manchester City'nin rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Bodo/Glimt, Galatasaray, Monaco
Paris Saint Germain'in rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle, Atletic Bilbao
Real Madrid'in rakipleri: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsilya, Olympiakos, Monaco, Kairat
Bayern Münih'in rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Arsenal, Sporting, PSV, Union, Pafos
Liverpool'un rakipleri: Real Madrid, Inter, Atletico, Frankfurt, PSV, Marsilya, Karabağ, Galatasaray
Inter'in rakipleri: Liverpool, Dortmund, Arsenal, Atletico, Slavia Prag, Ajax, Kairat, Union
Chelsea'nin rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos, Karabağ
B. Dortmund'un rakipleri: Inter, Manchester City, Villarreal, Juventus, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Kopenhag
Barcelona'nın rakipleri: Paris Saint Germain, Chelsea, Frankfurt, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kopenhag, Newcastle
2. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Arsenal'in rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atletico, Club Brugge, Olympiakos, Slavia Prag, Kairat, Atletic Bilbao
B. Leverkusen'in rakipleri: Manchester City, Paris Saint Germain, Villarreal, Benfica, PSV, Olympiakos, Newcastle, Kopenhag
Atletico Madrid'in rakipleri: Inter, Liverpool, Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union, Galatasaray.
Benfica'nın rakipleri: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Karabağ, Newcastle
Atalanta'nın rakipleri: Chelsea, Paris Saint Germain, Club Brugge, Frankfurt, Slavia Prag, Marsilya, Atletic Bilbao Union
Villarreal'in rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Kopenhag, Pafos
Juventus'un rakipleri: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villarreal, Sporting, Bodo Glimt, Pafos, Manaco
E. Frankfurt'un rakipleri: Liverpool, Barcelona, Atalanta, Atletico, Tottenham, Napoli, Galatasaray, Karabağ
Club Brugge'ün rakipleri: Bayern Münih, Barcelona, Arsenal, Atalanta, Marsilya, Sporting, Monaco, Kairat
3. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Tottenham'ın rakipleri: Dortmund, PSG, Villarreal, Frankfurt, Slavia Prag, Bodo/Glimt, Kopenhag, Monaco
PSV'nin rakipleri: Bayern Münih, Liverpool, Atletico, Leverkusen, Napoli, Olympiakos, Union, Newcastle
Ajax'ın rakipleri: Inter, Chelsea, Benfica, Villarreal, Olympiakos, Marsilya, Galatasaray, Karabağ
Napoli'nin rakipleri: Chelsea, Manchester City, Frankfurt, Benfica, Sporting, PSV, Karabağ, Kopenhag
Sporting'in rakipleri: Bayern Münih, Paris Saint Germain, Club Brugge, Juventus, Marsilya, Napoli, Kairat, Atletic Bilbao
Olympiakos'un rakipleri: Real Madrid, Barcelona, Leverkusen, Arsenal, PSV, Ajax, Pafos, Kairat
Slavia Prag'ın rakipleri: Barcelona, Inter, Arsenal, Atalanta, Bodo/Glimt, Tottenham, Atletic Bilbao, Pafos
Bodo/Glimt'in rakipleri: Manchester City, Dortmund, Juventus, Atletico, Tottenham, Slavia Prag, Monaco, Galatasaray
Marsilya'nın rakipleri: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Club Brugge, Ajax, Sporting, Newcastle, Union
4. TORBADAKİ TAKIMLARIN RAKİPLERİ
Galatasaray'ın rakipleri: Liverpool, Manchester City (D), Atletico Madrid, Frankfurt (D), Bodo/Glimt, Ajax (D), Union SG, Monaco (D)
Kopenhag'ın rakipleri: Dortmund, Barcelona, Leverkusen, Villarreal, Napoli, Tottenham, Kairat, Karabağ
Monaco'nun rakipleri: Man City, Real Madrid, Juventus, Club Brugge, Tottenham, Bodo, Galatasaray, Pafos
Union SG'nin rakipleri: Bayern Münih, Inter, Atalanta, Atletico Madrid, Marsilya, PSV, Newcastle, Galatasaray
Karabağ'ın rakipleri: Chelsea, Liverpool, Frankfurt, Benfica, Ajax, Napoli, Kopenhag, Atletic Bilbao
Athletic Bilbao'nun rakipleri: Paris Saint Germain, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting, Slavia Prag, Karabağ, Newcastle
Newcastle United'ın rakipleri: Barcelona, Paris Saint Germain, Benfica, Leverkusen, PSV, Marsilya, Atletic Bilbao, Union
Pafos'un rakipleri: Bayern Münih, Chelsea, Villarreal, Juventus, Slavia Prag, Olympiakos, Monaco, Kairat
Kairat'ın rakipleri: Real Madrid, Inter, Club Brugge, Arsenal, Olympiakos, Sporting, Pafos, Kopenhag
LİG FORMATI
Şampiyonlar Ligi'nde her takım, iç ve dış sahada 4'er olmak üzere 8'er maça çıkacak.
Lig aşamasında maçların tamamlanmasının ardından ilk 8'e giren ekipler, doğrudan son 16 turuna yükselecek.
Sıralamada 9-24. basamakta yer alan 16 takım, play-off'ta çift maçlı eleme usulüyle karşılaşarak son 16 turuna çıkmak için mücadele edecek.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.
Fikstürün en geç 30 Ağustos Cumartesi günü açıklanacağı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçları 16-18 Eylül'de yapılacak, lig etabı 28 Ocak 2026'da tamamlanacak.
Turnuvanın finali, 30 Mayıs 2026'da Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak.
MAÇ TARİHLERİ
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
1. Hafta: 16-18 Eylül
2. Hafta: 30 Eylül-1 Ekim
3. Hafta: 21-22 Ekim
4. Hafta: 4-5 Kasım
5. Hafta: 25-26 Kasım
6. Hafta: 9-10 Aralık
7. Hafta: 20-21 Ocak 2026
8. Hafta: 28 Ocak 2026
Son 16 play-off turu: 17-18 ve 24-25 Şubat 2026
Son 16 turu: 10-11 ve 17-18 Mart 2026
Çeyrek final: 7-8 ve 14-15 Nisan 2026
Yarı final: 28-29 Nisan ve 5-6 Mayıs 2026
Final: 30 Mayıs 2026