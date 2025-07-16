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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Avrupa Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçlarının heyecanı yaşandı. Bu tur oynanacak 2 müsabaka ile tamamlanacak.

İHA İHA
16.07.2025 10:28
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplu sonuçlar!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları dün oynanan 12 müsabakayla başladı.

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu rövanş maçları bugün oynanacak 2 müsabaka ile sona erecek.

ALINAN SONUÇLAR

FC Milsami Orhei (Moldova): 0 - Kuopio (Finlandiya): 0

KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 2 - The New Saints FC (Galler): 1

Malmö (İsveç): 3 - Iberia 1999 (Gürcistan): 1

RFS (Letonya): 1 - Levadia (Estonya): 0

Differdange 03 (Lüksemburg): 2 - Drita (Kosova): 3

Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 1 - Vikingur (Faroe Adaları): 0

Breidablik (İzlanda): 5 - KF Egnatia (Arnavutluk): 0

Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2 - Virtus AC 1964 (San Marino): 1

Kairat Almaty (Kazakistan): 2 - NK Olimpija (Slovenya): 0

Buducnost (Karadağ): 2 - Noah (Ermenistan): 2

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