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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin toplu sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezonun heyecanı resmen başlandı. 1. eleme turu maçlarında takımlar sahaya çıktı.

İHA İHA
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları dün oynanan 10 müsabakayla başladı.

Avrupa kupalarının en prestijli turnuvası kabul edilen UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1. eleme turu ilk maçları, bugün oynanacak 4 müsabaka ile sona erecek.

Rövanş maçları ise 15-16 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

SONUÇLAR

Kuopio (Finlandiya): 1 - FC Milsami Orhei (Moldova): 0

The New Saints FC (Galler): 0 - KF Shkendija (Kuzey Makedonya): 0

Iberia 1999 (Gürcistan): 1 - Malmö (İsveç): 3

Levadia (Estonya): 0 - RFS (Letonya): 1

Drita (Kosova): 1 - Differdange 03 (Lüksemburg): 0

Vikingur (Faroe Adaları): 2 - Lincoln Red Imps (Cebelitarık): 3

KF Egnatia (Arnavutluk): 1 - Breidablik (İzlanda): 0

Virtus AC 1964 (San Marino): 0 - HSK Zrinjski Mostar (Bosna-Hersek): 2

NK Olimpija (Slovenya): 1 - Kairat Almaty (Kazakistan): 1

Noah (Ermenistan): 1 - Buducnost (Karadağ): 0

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