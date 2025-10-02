Uğurcan Çakır, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup ederken, kaleci Uğurcan Çakır da kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynayan isimlerin başında yer aldı.
Devler Ligi'nde 2. haftanın tamamlanmasının ardından haftanın 11'i belli oldu.
Milli kaleci, performansıyla haftanın 11'ine seçildi.
2. HAFTANIN 11'İ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. haftanın 11'inde şu isimler yer aldı:
Kaleci: Uğurcan Çakır (Galatasaray)
Defans: Denzel Dumfries (Inter), Federico Gatti (Juventus), Eric Dier (Monaco), Nuno Mendes (PSG)
Orta saha: Nicolas Pepe (Villarreal), Martin Odegaard (Arsenal), Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund), Jens Petter Hauge (Bodo/Glimt)
Forvet: Kylian Mbappe (Real Madrid), Rasmus Hojlund (Napoli)