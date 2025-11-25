Union Saint-Gilloise maçında Galatasaray'dan kırmızı kart tepkisi!

- Galatasaray, Union Saint-Gilloise oyuncusu Promise David'in kırmızı kart görmemesine tepki gösterdi.
- David, sarı kart görmesine rağmen Uğurcan Çakır'a yaptığı faul sonrası kart görmedi ve kısa süre içinde gol attı.
- Eski hakem Deniz Çoban, David'in ikinci sarı karttan atılması gerektiğini savundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Galatasaray evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında tartışmalı bir an yaşandı.
KART ÇIKMADI, SONRA GOL ATTI
Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David, Galatasaray karşısında 36. dakikada sarı kart gördü.
David, 54. dakikada ise Uğurcan Çakır'ın ayağına bastı. İspanyol hakem Jose Maria Sanchez, bu pozisyonu kartsız geçti.
Galatasaray'da oyuncular ve teknik heyet, bu karara büyük tepki gösterdi.
David, 57. dakikada Galatasaray'a gol attı ve takımını 1-0 öne taşıdı. David, 58. dakikada ise oyundan çıktı.
(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)
"İKİNCİ SARI KARTTAN ATILMALIYDI"
Eski hakem Deniz Çoban, Promise David ile ilgili, "Uğurcan'ın ayağına basan Promise ikinci sarı karttan atılmalıydı, atılmadı! Sonra gitti aynı oyuncu golü attı." yorumunu yaptı.