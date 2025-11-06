Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda goller Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakada hat-trick yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

OSIMHEN ZİRVEDE

26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Osimhen'i, 5'er gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Osimhen (Galatasaray) | 6 gol

Haaland (Manchester City) | 5 gol

Harry Kane (Bayern Münih) | 5 gol

Kylian Mbappe (Real Madrid) | 5 gol

Gordon (Newcastle United) | 4 gol

Rashford (Barcelona) 4 gol

Martinez (Inter) | 4 gol

"MAÇI HAK ETTİK"

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax maçının ardından konuştu.

Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GOL KRALLIĞI

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.