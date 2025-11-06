Abone ol: Google News

Victor Osimhen: Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum

Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gol sayısını 6'ya çıkardı ve krallık yarışında ilk sıraya yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 06.11.2025 01:22 Güncelleme:
  • Victor Osimhen, Ajax maçında attığı 3 golle Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını 6'ya yükselterek gol krallığı yarışında lider oldu.
  • Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu, takımının 3-0'lık galibiyetine katkıda bulundu ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.
  • Osimhen, gol krallığı için kaliteli olduğunu ancak bunun bir takım mücadelesi olduğunu belirtti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray konuk olduğu Hollanda temsilcisi Ajax'ı 3-0’lık skorla mağlup etti.

Sarı-kırmızılılarda goller Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen’den geldi.

Müsabakada hat-trick yapan Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki gol sayısını da 6'ya çıkardı.

OSIMHEN ZİRVEDE

26 yaşındaki futbolcu böylece Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta sonunda gol krallığı yarışında zirveye yükseldi.

Osimhen'i, 5'er gollü Kylian Mbappe, Harry Kane ve Erling Haaland takip ediyor.

GOL KRALLIĞI YARIŞI

Osimhen (Galatasaray) | 6 gol

Haaland (Manchester City) | 5 gol

Harry Kane (Bayern Münih) | 5 gol

Kylian Mbappe (Real Madrid) | 5 gol

Gordon (Newcastle United) | 4 gol

Rashford (Barcelona) 4 gol

Martinez (Inter) | 4 gol

"MAÇI HAK ETTİK"

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax maçının ardından konuştu.

Osimhen, "Maçı hak ettik, Ajax'ın ne yapacağını biliyorduk. Maça çok iyi hazırlandık. Gol katkılarımdan mutluyum, takım arkadaşlarıma teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde mutlu şekilde devam edeceğimizi düşünüyorum." dedi.

GOL KRALLIĞI

Nijeryalı golcü, "Gol krallığı için kalitem olduğunu düşünüyorum ama bu bir takım mücadelesi. Onların destekleriyle birlikte bunun için mücadele edeceğim." sözlerini sarf etti.

