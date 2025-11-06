Victor Osimhen, Ajax karşısında hat-trick yaptı!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında Galatasaray, Hollanda deplasmanında Ajax’ı 3-0 mağlup etti.

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Ajax deplasmanında sahneye çıktı.

Nijeryalı futbolcu, Ajax karşısında 59. dakikada kafayla fileleri havalandırdı. Osimhen, 66 ve 78'de ise penaltıları gole çevirdi.

REKORU GELİŞTİRDİ

Osimhen, bu gollerle birlikte Avrupa'da üst üste 8 maçta gol sevinci yaşadı.

Bodo/Glimt maçında fileleri havalandıran ve üst üste 7. maçta gol atarak rekor kıran Osimhen, Ajax maçındaki golüyle birlikte bu rekorunu da geliştirdi.

BURAK YILMAZ'DAN SONRA İLK

Avrupa kupaları kariyerinde ilk kez bir maçta üç gol atan Victor Osimhen (vs Ajax), aynı zamanda Burak Yılmaz'dan (Kasım 2012 vs Cluj) bu yana Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.