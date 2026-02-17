Vincenzo Montella, Galatasaray - Juventus maçını takip etti

- A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galatasaray ile Juventus arasındaki maçı stadyumdan izledi.
- Montella, 26 Mart'ta Romanya ile oynanacak play-off maçı öncesinde milli futbolcuları takip ediyor.
- Maç UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu kapsamında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde gerçekleşti.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde İtalyan takımı Juventus ile karşı karşıya geldi.
Bu müsabakayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden izledi.
MİLLİ FUTBOLCULARI TAKİP EDİYOR
Milliler, 26 Mart'ta FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde İstanbul'da Romanya ile oynayacak.
Montella da, bu önemli maç öncesinde milli futbolcuları takibine devam ediyor.