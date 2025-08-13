Youssef En-Nesyri, Feyenoord karşısında sahneye çıktı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Feyenoord'u 5-2 mağlup ederken son gol Youssef En-Nesyri'den geldi.

Geçtiğimiz sezon sarı-lacivertli takımın en golcü (30) oyuncusu olan En-Nesyri, bu sezon da 2. resmi maçında ilk golünü attı.

28 yaşındaki futbolcu, ilk golünü taraftarı önünde kaydetti.

83'TE GOLÜ ATTI

Müsabakanın 83. dakikasında Archie Brown'un sol kanattan geliştirdiği atakta Youssef En-Nesyri, arka direkte tek dokunuşla fileleri havalandırdı.

En-Nesyri, Hollanda ekibine karşı 90 dakika sahada kaldı.