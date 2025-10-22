Yunus Akgün, Devler Ligi'nde 2. golünü kaydetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oyadı.

Galatasaray, rakibini 3-1'lik skorla mağlup etti.

3. GOL YUNUS'TAN

Sarı-kırmızılıların 3. golünü Yunus Akgün kaydetti. Müsabakanın 60. dakikasında Victor Osimhen'in kaptığı topu alan Yunus, sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Nikita Haykin'den dönen meşin yuvarlağı tamamladı ve skor 3-0 oldu.

BU SEZON 4 GOL ATTI

25 yaşındaki futbolcu, böylece Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 3. maçında 2. golünü kaydetti.

Süper Lig'de de 2 golü bulunan Yunus Akgün, toplam gol sayısını da 4'e çıkardı.

Müsabakaya 11'de başlayan Yunus, 73. dakikada yerini Kaan Ayhan’a bıraktı.

"MAÇ MAÇ DEVAM EDECEĞİZ"

Yunus Akgün, galibiyetin ardından konuştu. Galibiyetin ardından konuşan Yunus, "Sahada her zaman elimden geleni yapıyorum. Taraftarımızı kutluyorum. 6 puan yaptık, çok iyi gidiyoruz. Hedefimiz ilk 8 ama ne olacağını bilmiyoruz. Her maç çok zor. Ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi gidiyoruz. Maçtan çıkınca bile kulaklarımız ağrıyordu. Maç maç devam edeceğiz." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HER MAÇ ZOR"

Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerinin yüksek olduğunu belirten Yunus, "Şampiyonlar Ligi'nde her maç zor, Ajax'a kazanmak için gideceğiz. Şampiyonlar Ligi'nde taraftarlarımızın beklentisi var, hedefimiz yüksek. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz." sözlerini sarf etti.