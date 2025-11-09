Senoz Vadisi’nde Motor Sporları Şampiyonası heyecanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Rize Valiliği ve Türkiye Motosiklet Federasyonu işbirliğiyle Çayeli ilçesindeki Senoz Vadisi’nde düzenlenen motor sporları şampiyonasında farklı illerden yaklaşık 100 sporcu kıyasıya yarıştı.

100 SPORCU, 26 KİLOMETRELİK ZORLU PARKURDA İLERLEDİ

Yarışmacılar, 26 kilometrelik zorlu parkurda hünerlerini sergiledi.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, Çayeli Kaymakamlığı önünde düzenlenen törenle takdim edildi.

"RİZE'DE BÖYLE BİR ORGANİZASYON ÇOK ANLAMLI"

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, memleketi Rize’de ilk kez düzenlenen organizasyonda sporcularla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirtti. Koçoğlu, Rize’nin yeşil doğası ve hırçın coğrafyasında motor sporlarının yapılmasının çok anlamlı olduğunu vurguladı.

RİZE TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK

Koçoğlu, organizasyonların Rize turizmi açısından önemine dikkat çekerek, “Kültürümüzü tanıtma fırsatı oluyor. Burada kaynaşma ve farklı illerden gelenlerle etkileşim sağlanıyor. Gelecek yıl bu organizasyonu uluslararası düzeye taşımak için çalışmalarımız var.” dedi.

Ödül törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Mehmet Sadık Vefa, Çayeli Kaymakamı Sertaç Kırçuval ve diğer davetliler katıldı.