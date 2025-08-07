Spor spikeri Ümit Aktan yaşamını yitirdi

Türk futbolu acı bir haberle sarsıldı.

Spor medyasının önemli spikerlerinden biri olan Ümit Aktan 76 yaşında hayatını kaybetti.

Aktan bir dönem Galatasaray Spor Kulübü'nde de forma giydi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM

Galatasaray Kulübü Aktan'ın ölümüne ilişkin taziye mesajı yayınladı.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Kulübümüzün 14152 sicil numaralı üyesi, eski futbolcumuz, Türk spor basınının değerli ismi Ümit Aktan’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.



Genç yaşta Galatasaray altyapısında başlayan futbol yolculuğu, ne yazık ki talihsiz bir sakatlık nedeniyle kısa sürdü. Ancak spora ve futbola olan tutkusu hiç azalmadı. 1972 yılında TRT’de başladığı spikerlik kariyerinde, sesiyle ekranlara damga vurdu; yıllar boyunca Türk spor basınının saygın ve sevilen isimlerinden biri olarak hafızalarda yer etti.



Ümit Aktan, zarafeti, bilgisi ve kendine özgü üslubuyla yalnızca bir anlatıcı değil; spora ve insanlara değer katan bir isimdi.



Merhuma Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine, camiamıza ve Türk spor basınına başsağlığı dileriz.

ÜMİT AKTAN KİMDİR

14152 sicil numarasıyla Galatasaray Spor Kulübü üyesi olan Ümit Aktan, futbol hayatına sarı-kırmızılı kulübün altyapısında başladı.

Ancak geleceği parlak görülen kariyeri, geçirdiği ağır sakatlık sonucu sona erdi.

Aktan, futboldan kopsa da spora olan tutkusu hiç azalmadı.

1972 yılında Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nda spikerliğe adım atan Aktan, kendine özgü ses tonu, anlatımı ve zarif üslubuyla kısa sürede ekranların aranan ismi haline geldi.

Sadece maç anlatımıyla değil, spora kattığı kültür ve bilgiyle de geniş kitlelerin gönlünde yer etti.

Ümit Aktan, yıllar boyunca Türk spor basınının en sevilen ve saygı duyulan isimlerinden biri olarak hafızalarda yer aldı.