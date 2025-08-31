ABD Açık'ta Iga Swiatek tur atladı, Alexander Zverev elendi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan devam ediyor.

New York kentinde düzenlenen turnuvanın yedinci gününde korta çıkan 2022 şampiyonu Polonyalı Iga Swiatek, 29 numaralı seribaşı Rus Anna Kalinskaya ile karşılaştı.

Rakibini 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden Swiatek, dördüncü turda 13 numaralı seribaşı Rus Ekaterina Alexandrova ile eşleşti.

KADINLARDA SÜRPRİZ YOK

8 numaralı seribaşı ABD'li Amanda Anisimova, Rumen Jaqueline Cristian'ı 6-4, 4-6 ve 6-2'lik setlerle, 2018 ve 2020 şampiyonu Japon Naomi Osaka da 15 numaralı seribaşı Avustralyalı Daria Kasatkina'yı 6-0, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup etti.

ZVEREV ELENDİ

Tek erkeklerde 2020 finalisti Alman Alexander Zverev, 25 numaralı seribaşı Kanadalı Felix Auger-Aliassime'ye 4-6, 7-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda etti.

8 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Alman Daniel Altmaier'i 3-1, 15 numaralı seribaşı Rus Andrey Rublev de Hong Konglu Coleman Wong'u 3-2 yenerek son 16 raket arasına kaldı.