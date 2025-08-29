ABD Açık'ta Jannik Sinner ve Iga Swiatek 3. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta 2. tur maçlarının heyecanı yaşanıyor.

New York'taki turnuvanın 5. gününde tek erkeklerin dünya 1 numarası İtalyan Jannik Sinner, ikinci turda klasmanın 36. sırasındaki Avustralyalı Alexei Popyrin ile karşılaştı.

Son şampiyon Sinner, 2 saat 1 dakika süren maçta rakibini 6-3, 6-2 ve 6-2 biten setlerle 3-0 yenerek tur atladı.

SWIATEK DE TURLADI

Tek kadınlarda 2022 yılının şampiyonu dünya 2 numarası Polonyalı Iga Swiatek ise klasmanın 66. basamağındaki Hollandalı Suzan Lamens'i 2 saat 6 dakika sonunda 6-1, 4-6 ve 6-4'lük setlerle 2-1 mağlup ederek 3. tur bileti aldı.

3. TURA ÇIKANLAR

Kadınlarda Rus Ekaterina Alexandrova (13), Brezilyalı Beatriz Haddad Maia (18), Çek Linda Noskova (21), Yunan Maria Sakkari, erkeklerde ise İtalyan Lorenzo Musetti (10), Rus Andrey Rublev (15) ve Kanadalı Denis Shapovalov (27) adlarını 3. tura yazdırdı.