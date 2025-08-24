Abone ol: Google News

Aryna Sabalenka ve Emma Raducanu, ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Emma Raducanu ve Aryna Sabalenka, ikinci tura yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 24.08.2025 23:46
Aryna Sabalenka ve Emma Raducanu, ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan yaşanıyor.

New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Emma Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara, karşılaştı.

Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Shibahara'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura yükseldi.

SABALENKA TURLADI

Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde, ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.

FRITZ HATA YAPMADI

Tek erkeklerde ise ABD'li tenisçi Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3'lük set sonuçlarıyla geçti.

Eshspor Haberleri