Aryna Sabalenka ve Emma Raducanu, ABD Açık'ta 2. tura yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta heyecan yaşanıyor.
New York'taki turnuvanın ilk gününde tek kadınlarda, dünya 36 numarası Emma Raducanu ile Japon tenisçi Ena Shibahara, karşılaştı.
Büyük Britanyalı tenisçi Raducanu, Shibahara'yı 6-1 ve 6-2'lik setlerle yenerek üst tura yükseldi.
SABALENKA TURLADI
Günün diğer tek kadınlar mücadelesinde, ABD Açık'ın son şampiyonu Belaruslu Aryna Sabalenka, İsviçreli raket Rebeka Masarova'yı 7-5 ve 6-1'lik setlerle yenerek tur atladı.
FRITZ HATA YAPMADI
Tek erkeklerde ise ABD'li tenisçi Taylor Fritz, vatandaşı Emilio Nava'yı 7-5, 6-2 ve 6-3'lük set sonuçlarıyla geçti.