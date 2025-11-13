ATP Finalleri'nde Alexander Zverev'i yenen Jannik Sinner, yarı finalde

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde heyecan devam ediyor.

İtalya'nın Torino kentindeki Inalpi Arena'da gerçekleştirilen sezonun en önemli turnuvalarından ATP Finalleri'ne, Bjorn Borg Grubu'nda oynanan tekler maçıyla devam edildi.

YARI FİNALİ GARANTİLEYEN İLK İSİM

Turnuvanın son şampiyonu 2 numaralı seribaşı İtalyan Jannik Sinner, 3 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev'i 1 saat 37 dakika süren maçta 6-4 ve 6-3'lük setlerle 2-0 mağlup etti.

Grupta 2'de 2 yapan İtalyan tenisçi, turnuvada yarı finali garantileyen ilk isim oldu.

SIRADAKİ MAÇLARI

Sinner, son grup maçında ABD'li Ben Shelton ile karşılaşacak.

Birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Zverev ise gruptaki diğer yarı final bileti için Kanadalı Felix Auger-Aliassime'in karşısına çıkacak.