Avustralya Açık'ta Zverev ve De Minaur çeyrek finale kaldı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

Melbourne kentindeki turnuvanın 8. günü akşam seansında oynanan 4. tur maçları tamamlandı.

Tek erkeklerde geçen yılın finalisti Alman Alexander Zverev (3), Arjantinli Francisco Cerundolo'yu (18) 6-2, 6-4, 6-4 biten setlerle 3-0 yendi.

Üç kez Avustralya Açık finalisti Rus Daniil Medvedev (11) karşısında korta çıkan ABD'li Learner Tien (25), 3-0 (6-4, 6-0, 6-3) galip geldi ve çeyrek finalde Zverev'in rakibi oldu.

ALEX DE MINAUR ALCARAZ'IN RAKİBİ OLDU

Turnuvanın 6 numaralı seribaşı Avustralyalı Alex de Minaur, Kazak Alexander Bublik (10) önünde 6-4, 6-1 ve 6-1'lik setlerle 3-0 kazandı.

Avustralyalı raket, çeyrek finalde dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile eşleşti.

Tek kadınlarda Ukraynalı Elina Svitolina (12) ise Rus Mirra Andreeva'yı (8) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti. Svitolina, çeyrek finalde ABD'li Coco Gauff (3) ile karşılaşacak.