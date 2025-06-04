Fransa Açık'ta Coco Gauff yarı finale yükseldi

AA & Ensonhaber

Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 11. günündeki tek kadınlar çeyrek final maçında 2 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff ile 7 numaralı seribaşı ABD'li Madison Keys karşılaştı.

2023 ABD Açık şampiyonu Gauff, iki saat 11 dakika süren mücadelede, rakibini 6-7, 6-4 ve 6-1 biten setlerle 2-1 mağlup ederek yarı finale çıktı.

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Gauff, yarı finalde Mirra Andreeva-Lois Boisson eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.