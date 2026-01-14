Fenerbahçe, 2026'da ilk 3 maçını gol yemeden kazandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye Kupası C Grubu 2. maçında deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşan Fenerbahçe, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, hafta sonu Süper Kupa’yı müzesine götürürken, Türkiye Kupası’nda da ilk galibiyetini elde etti.

2026'DA GOL YEMEDİLER

2026 yılında ilk resmi maçına Adana’da Süper Kupa yarı finalinde Samsunspor karşısında çıkan Fenerbahçe, maçı da 2-0 kazandı.

Sarı-lacivertliler 10 Ocak’ta ise finalde ezeli rakibi Galatasaray’ı 2 golle yendi. Tedesco’nun öğrencileri bugün ise Türkiye Kupası’nda Beyoğlu Yeni Çarşı’yı 1-0’lık skorla geçti. Fenerbahçe, bu süreçte 3 maçta 3 galibiyet alırken kalesini de gole kapattı.

Fenerbahçe'nin 2 maçında kaleyi Ederson korurken, bugün Mert Günok forma giydi.

Öte yandan Fenerbahçe’nin tüm kulvarlarda oynadığı 7 maçın 6’sında rakiplerine gol izni vermedi.