Sadettin Saran: Kupa bizim inşallah

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Beyoğlu Yeni Çarşı ile oynanan karşılaşma sonrası "Kupa bizim inşallah" açıklamasını yaptı.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 23:03 Güncelleme:
  • Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Beyoğlu Yeni Çarşı'yı 1-0 yendi.
  • Başkan Sadettin Saran, Beyoğlu'nun gençlerini tebrik ederken "Kupa bizim inşallah" dedi.
  • Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili "Bakacağız" cevabını verdi.

Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda Beyoğlu Yeni Çarşı ile karşılaşırken müsabakadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Saran, "Sadece Beyoğlu’nun gençlerini kutlamak istedim. Ben ve arkadaşlarım gurur duyduk. Gencecik çocuklar çok güzel mücadele ettiler. Yolları açık olsun. Kupa bizim inşallah" ifadelerini kullandı.

TRANSFER YANITI

Başkan Saran, transfer çalışmalarıyla ilgili soruya ise, "Bakacağız" yanıtını verdi.

