Fransa Açık'ta Jannik Sinner, zorlanmadan dördüncü tura yükseldi

AA & Ensonhaber
Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ın (Roland Garros) 7. gün sabah seansında üçüncü tur maçları oynandı.
Üç grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan tenisçi Jannik Sinner, Çek rakibi Jiri Lehecka'yı 6-0, 6-1 ve 6-2 tamamlanan setlerle zorlanmadan 3-0 yenerek tur atladı.
DİĞER SONUÇLAR
Tek kadınlarda ise ABD'li Jessica Pegula (3 numaralı seribaşı), eski Wimbledon şampiyonu Çek tenisçi Marketa Vondrousova'yı 3-6, 6-4 ve 6-2 biten setlerle 2-1 yenerek dördüncü tura adını yazdırdı.
Rus Mirra Andreeva (6) ise Kazak Yulia Putintseva karşısında 6-3 ve 6-1 sona eren setlerle 2-0 galip geldi.
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