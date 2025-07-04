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Jannik Sinner, Wimbledon'da 3. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da Jannik Sinner üçüncü tura yükseldi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Jannik Sinner, Wimbledon'da 3. tura çıktı

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da, heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda, tek erkeklerde dünya 1 numarası İtalyan raket Sinner ile Avustralyalı tenisçi Aleksandar Vukic karşılaştı.

Sinner, rakibini 6-1, 6-1 ve 6-3'lük setlerle 3-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

SÜRPRİZ YAŞANDI

Tek erkeklerde, 36 yaşındaki Hırvat raket Marin Cilic, dünya 4 numarası Büyük Britanyalı Jack Draper'ı 6-4, 6-3, 1-6 ve 6-4'lük setlerle elemeyi başardı.

Eshspor Haberleri