Jasmine Paolini, Wimbledon'a veda etti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın 3. gününün akşam seansında yapılan müsabakalarda, tek kadınlarda dünya 5 numarası Jasmine Paolini ile dünya 80 numarası Kamilla Rakhimova'yla karşılaştı.

Rus raket Rakhimova, İtalyan tenisçi Paolini'yi 4-6, 6-4 ve 6-4'lük setlerle 2-1 kazanarak üçüncü tura yükseldi.

TUR ATLAYANLAR

Akşam etabının diğer tek kadınlar mücadelelerinde Elina Svitolina, Emma Raducanu, Naomi Osaka, Diane Parry ve Anastasia Pavlyuchenkova rakiplerini yenerek üst tura çıktı.

Tek erkeklerde ise Jordan Thompson ve Kamil Majchrzak üçüncü tura çıkan isimler oldu.