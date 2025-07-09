Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, Wimbledon'da yarı finalde

Milli para tenisçi Ahmet Kaplan, sezonun üçüncü Grand Slam turnuvası olan Wimbledon’da tekerlekli sandalye quad kategorisinde yarı finale yükseldi.

İNGİLİZ RAKİBİNİ MAĞLUP ETTİ

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Kaplan, Londra’da düzenlenen turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülkeden Andy Lapthorne ile karşılaştı. Rakibini 6-2, 1-6 ve 6-2’lik setlerle 2-1 mağlup eden Kaplan, adını yarı finale yazdırdı.

Kaplan, final yolundaki bir sonraki maçında dünya 1 numarası Hollandalı Niels Vink ile karşı karşıya gelecek.