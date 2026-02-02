Rafael Nadal'ın dikkat çeken değişimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, 2 sene önce bıraktığı tenis macerasının ardından dün Avustralya Açık finalinde Carlos Alcaraz ile Novak Djokovic finalini izlemek için sahaya geldi.

Nadal'ın Avustralya Açık sırasındaki hali ise maçın önüne geçti...

SON HALİ DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Rafael Nadal'ın saçlarının belirgin şekilde döküldüğü, yüz hatlarının ise önceki yıllara göre daha yaşlı göründüğü dikkat çekti.

Görüntüler kısa sürede gündem olurken Nadal'la ilgili 'Hasta mı?' yorumları yapılmaya başlandı.

TENİS TARİHİNE DAMGA VURDU

Tenis dünyasının ikon isimlerinden biri olan Rafael Nadal, kariyeri boyunca defalarca dünya bir numarası oldu.

Profesyonel Tenisçiler Birliği verilerine göre 209 hafta boyunca dünya sıralamasında zirvede yer alan Nadal, sezonu beş kez dünya bir numarası olarak tamamladı.

2024'TE EMEKLİ OLDU

Öte yandan tekrarlayan sakatlıklar nedeniyle Rafael Nadal, Kasım 2024'te Davis Kupası'nın ardından profesyonel tenise veda etti.

Nadal, emekliliğinin ardından yalnızca özel etkinliklerde ve organizasyonlarda yer aldı.