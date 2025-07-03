Şafak Müderrisgil: Türk tenisi adına tarihi anlar yaşıyoruz

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Şafak Müderrisgil, Türk tenisinin dünya arenasında Zeynep Sönmez'in başarısıyla yükseldiğini görmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Wimbledon Tenis Turnuvası'nı yerinde takip eden Başkan Müderrisgil, Anadolu Ajansı (AA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

"TÜRK TENİSİ YÜKSELİYOR"

Zeynep Sönmez'in Wimbledon'da 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi ünvanını elde etmesi dolayısıyla çok mutlu ve gururlu olduğunu belirten Müderrisgil, şu ifadeleri kullandı:

Türk tenisi Wimbledon'da buna yakın bir başarıyı en son 10 yıl önce Marsel İlhan'ın 2. tur oynamasıyla yakalamıştı. Kadınlar tekte ise kez bu kadar yükseldik. Türk tenisi yükseliyor.

"İSTİKRARLI BİR BİÇİMDE İLERLEYECEK DÜŞÜNCESİNDEYİM"

Milli tenisçinin turnuvada öz güvenli bir performans ortaya koyduğunu vurgulayan Müderrisgil, şu şekilde konuştu:

Zeynep'in Wimbledon performansı şu ana kadar geri dönüşleri ve zihinsel dayanaklılığı ile çok iyi görünüyor. Bunun sağlayacağı öz güvenin ilerleyen turlarda kendisine daha fazla şans yaratacağını düşünüyorum. İstikrarlı bir biçimde ilerleyecek düşüncesindeyim.

"GURUR VERİCİ"

Wimbledon Tenis Turnuvası'nda Zeynep Sönmez'e gösterilen ilgi ile verilen desteğin önemine de dikkati çeken Şafak Müderrisgil, şu görüşleri paylaştı: