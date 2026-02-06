Türkiye, Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya karşısında öne geçti

- A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya karşısında Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk gününü 2-0 önde kapattı.
- Mert Alkaya, Sebastian Dominko'yu 7-5 ve 7-6 yenerek ilk galibiyeti aldı.
- Yankı Erel, Bor Artnak'ı 7-6, 6-1 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk gününü 2-0 önde tamamladı.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Slovenya'nın Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya, Sebastian Dominko'yu 7-5 ve 7-6 yendi.
YANKI DA GALİP GELDİ
İkinci maçta ise Yankı Erel, 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Bor Artnak'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.
3 GALİBİYET ALAN DÜNYA GRUBU 1'E ÇIKACAK
İlk günü galibiyetle kapatan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak.
5 maçlık seride 3 galibiyet elde eden takım Dünya Grubu 1'e yükselecek.