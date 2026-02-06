Abone ol: Google News

Türkiye, Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off'unda Slovenya karşısında öne geçti

Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk günününde A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya karşısında 2-0 öne geçti.

A Milli Erkek Tenis Takımı, Slovenya ile oynadığı Davis Cup Dünya Grubu 1 play-off müsabakalarının ilk gününü 2-0 önde tamamladı.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun açıklamasına göre Slovenya'nın Velenje kentindeki Bela dvorana Velenje Salonu'nda oynanan karşılaşmalarda Davis Cup'ta ilk maçına çıkan Mert Alkaya, Sebastian Dominko'yu 7-5 ve 7-6 yendi.

YANKI DA GALİP GELDİ

İkinci maçta ise Yankı Erel, 1 saat 47 dakika süren karşılaşmada Bor Artnak'ı 7-6, 6-1'lik setlerle mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi.

3 GALİBİYET ALAN DÜNYA GRUBU 1'E ÇIKACAK

İlk günü galibiyetle kapatan ay-yıldızlılar, yarın TSİ 13.00'de çiftler mücadelesine çıkacak.

5 maçlık seride 3 galibiyet elde eden takım Dünya Grubu 1'e yükselecek.

