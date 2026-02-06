Amed Sportif Faaliyetler'de 3 ayrılık birden!

1. Lig'de mücadele eden ve lider durumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler'de üst üste ayrılıklar yaşandı.

Diyarbakır temsilcisi, oyuncularından Yunus Tarhan ile yollarını ayırdı, Veysel Sapan'ı Serikspor'a, Andre Poko'yu ise Sarıyer'e kiraladı.

AYRILIK AÇIKLAMALARI

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Yunus Tarhan ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sona erdirmiştir. Yunus Tarhan'a, kulübümüze verdiği emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz. Profesyonel Futbol A Takımı kalecilerimizden Veysel Sapan Serikspor ile, futbolcumuz Andre Poko ise Sarıyer ile yarım sezonluk kiralık transferleri konusunda anlaşmaya varmıştır. Sapan ve Poko'ya yeni kulüplerinde başarılar dileriz.