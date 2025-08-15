Türkiye Tenis Federasyonu yetkilileri, 160 kulüp temsilcisiyle bir araya geldi

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) tarafından ilk kez organize edilen TTF Kulüp Buluşmaları, 160 kulübün katılımıyla Ankara'da düzenlendi.

TTF'den yapılan açıklamaya göre, federasyon başkanı Şafak Müderrisgil, yönetim kurulu üyeleri ve kurul başkanları, başkentteki bir otelde gerçekleştirilen üç günlük organizasyon boyunca Türkiye'nin 7 bölgesinden gelen kulüp temsilcileriyle istişarelerde bulundu.

Türk tenisinin geleceğine yön vermek amacıyla düzenlenen buluşmalarda kulüplerin karşılaştığı fırsatlar ve zorluklar masaya yatırıldı.

Antrenman altyapısından oyuncu gelişimine, turnuva organizasyonlarından sponsorluk imkanlarına kadar birçok başlıkta görüş alışverişi yapıldı.

"TÜRK TENİSİNDE YEPYENİ BİR VİZYONUN VE GÜÇLÜ BİR GELECEĞİN İLK ADIMI OLDU"

TTF Başkanı Müderrisgil, görüşmeler sonucu elde edilen görüş ve önerilerin Türk tenisinin politika ve stratejilerini geliştirme sürecinde yol gösterici olacağı belirterek şu ifadeleri kullandı:

TTF Kulüp Buluşmaları, Türk tenisinde yepyeni bir vizyonun ve güçlü bir geleceğin ilk adımı oldu. Üç gün boyunca kulüplerimizin ihtiyaçlarını ve hedeflerini doğrudan dinleyerek Türk tenisinin yarınlarını şekillendirecek ortak bir yol haritası üzerinde fikir birliğine vardık. Tenis ekosistemimizin en büyük gücü, kulüplerimizle birlikte ortaya koyduğumuz ortak akıl, dayanışma ve iş birliğidir.

"VİZYONUN BULUŞMA NOKTASIDIR"

Katılım gösteren tüm kulüpler ve emeği geçenlere teşekkür eden Müderrisgil, şunları kaydetti: