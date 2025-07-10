Wimbledon'da Anisimova ve Swiatek finalde

Wimbledon’da kadınlar finalinin adı belli oldu: Amanda Anisimova ve Iga Swiatek.

İngiltere'nin başkenti Londra’da düzenlenen sezonun üçüncü grand slam turnuvasında, tek kadınlar yarı final karşılaşmaları heyecan doluydu. Günün ilk maçında dünya 1 numarası Aryna Sabalenka ile dünya sıralamasında 12. sırada yer alan Amanda Anisimova karşılaştı. 23 yaşındaki Amerikalı raket, güçlü rakibini 6-4, 4-6 ve 6-4’lük setlerle 2-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

ANISIMOVA'NIN RAKİBİ SWIATEK

Günün diğer yarı finalinde ise dünya 4 numarası Iga Swiatek, İsviçreli Belinda Bencic’i korttan silerek 6-2, 6-0’lık setlerle rahat bir galibiyet aldı ve finalde Anisimova’nın rakibi oldu.

Wimbledon tek kadınlar şampiyonu, 12 Temmuz Cumartesi günü oynanacak final maçıyla belli olacak.