Zeynep Sönmez, antrenörleri ile yollarını ayırdı

Kadınlar dünya sıralamasının 78. basamağındaki milli tenisçi Zeynep Sönmez, antrenörleri Marin Bradaric ve Izo Izudin ile yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Bu yıl Wimbledon'daki performansıyla açık dönemdeki bir grand slam turnuvasında teklerde 3. tura yükselen ilk Türk tenisçi olan Zeynep, 2024'ün aralık ayından bu yana ekibinde yer alan Bradaric ve Izudin ile çalışmama kararı aldı.

"İKİSİNE DE GELECEKTE BAŞARILAR DİLİYORUM"

23 yaşındaki Zeynep, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: