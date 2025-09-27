Zeynep Sönmez, Çin Açık'ta 3. turda

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda heyecan yaşanıyor.

Başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda milli sporcu Zeynep Sönmez, 10 numaralı seribaşı Danimarkalı Clara Tauson ile karşılaştı.

3. TURA ÇIKTI

Rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli sporcu, kariyerinde ilk kez dünya klasmanında ilk 20'de yer alan bir rakibini yenerken WTA 1000 turnuvalarında da ilk kez 3. tura çıkma başarısını gösterdi.

RAKİBİ RUSYA'DAN

Zeynep Sönmez, üçüncü turda Rus Anastasia Potapova ile karşılaşacak.