Zeynep Sönmez, gözünü yeni başarılara dikti

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da üçüncü tura çıkarak tarihi bir başarıya imza atan milli tenisçi Zeynep Sönmez, aynı şekilde devam ederek sonraki maçından da tur biletiyle ayrılmak istediğini söyledi.

İlk kez ana tabloda mücadele ettiği Wimbledon'ın ikinci turunda dünya klasmanının 32 numarası Çinli Xinyu Wang'ı 7-5'lik setlerle turnuva dışında bırakan 23 yaşındaki milli sporcu, Anadolu Ajansı'nın sorularını yanıtladı.

"ÇOK İYİ MÜCADELE ETTİĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Wang karşında aldığı galibiyetin kendisini çok mutlu ettiğini belirten Zeynep, şunları dedi:

Çok iyi mücadele ettiğimi düşünüyorum. Güçlü bir rakibe karşı oynadım. İyi başlayamadım ama geri dönüp kazanabildiğim için çok mutluyum.

"MENTAL OLARAK SAĞLAM KALMAYA ÇALIŞIYORUM"

Zeynep Sönmez, ilk turda setlerde 5-2, ikinci turda ise 4-1'den geri dönüşünde baskıyla nasıl mücadele ettiği sorusuna, şu yanıtı verdi:

Mental olarak sağlam kalmaya çalışıyorum. Tenis, zamana karşı bir spor değil. Eğer alınacak bir puan daha varsa şansım devam ediyor demek. Her puana tek tek motive olmaya çalışıyorum. Yüzde 100'ümle oynamaya çalışıyorum. Tabii ki bazen sinirlendiğim, çok iyi oynayamadığım anlar oluyor ama geri dönmeye çalışıyorum.

"BİR SONRAKİ MAÇIMI KAZANMAYA ÇALIŞACAĞIM"

Zeynep Sönmez, grand slam seviyesinde bütün sporcuların birbirini yenebileceğine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye için elbette büyük bir adım ama turnuvada sadece üçüncü tur. Sonundansa turnuvanın başına daha yakınız. Kobe Bryant'ın 'Job's not finished' (İş henüz bitmedi) şeklinde bir sözü var. Aynı şekilde devam etmek istiyorum. Her maç bir öncekinden daha iyi oynamaya çalışacağım. Elimden gelenin en iyisini yapıp bir sonraki maçımı kazanmaya çalışacağım.

"TÜRKİYE'DE ÇOK DEĞERLİ SPORCULARIMIZ VAR"

Milli sporcu, en çok hangi tenisçiyi beğendiğiyle ilgili soruya, şu yanıtı verdi:

Türkiye'de çok değerli sporcularımız var. Daha önce ilk 100'e girmiş, grand slam turnuvalarında tur atlamış oyuncularımız var. Küçükken Li Na'yı çok beğenirdim. Boyumu, oyun tarzımı, kendimi biraz ona benzetiyordum.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Türk sporseverlerin kendisini Wimbledon'da yalnız bırakmadığını kaydeden Zeynep, şunları dedi:

Londra'dayız ama kendimi hiç yalnız hissetmedim. O sevgiyi, desteği maçta da hissediyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.

"WIMBLEDON İLE İLGİLİ HER ŞEY ÇOK ÖZEL"

Milli sporcu, çocukluğundan bu yana Wimbledon'ın kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Wimbledon ile ilgili her şey çok özel. Wimbledon'da oynamayı çok hayal ettim. Wimbledon, gelenekleri olan bir turnuva.

"ÇOK HIZLI BİR ZEMİN"

İlk kez iki yıl önce çim kortta oynadığını ve başta kendisini hiç rahat hissetmediğini anlatan Zeynep, şu şekilde konuştu:

Çok hızlı bir zemin. Ama ilk turnuvamda çim kortu seveceğimi düşündüm. Hızlı oynamayı seviyorum.

"EVDE AİLEMLE VE ARKADAŞLARIMLA VAKİT GEÇİRMEYİ SEVİYORUM"

Zeynep, kort dışında zamanını nasıl geçirdiğiyle ilgili olarak ise şunları dedi: