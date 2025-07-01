Zeynep Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi oldu

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da tek kadınlarda Zeynep Sönmez, dünya 55 numarası Rumen Jaqueline Cristian'la karşı karşıya geldi.

2 SETİ DE KAZANDI

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın ikinci gününün sabah seansında yapılan müsabakada mücadele eden milli tenisçi, Cristian'ı 7-6, 6-3'lük setlerle 2-0 yenerek bir üst tura adını yazdırdı.

2. TURA ÇIKAN İLK TÜRK KADIN TENİSÇİ OLDU

Böylelikle Sönmez, Wimbledon'da 2. tura çıkan ilk Türk kadın tenisçi olarak tarihe geçti.