Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanından beraberlikle ayrıldı
Haber Merkezi

Süper Lig'de düğüm çözülüyor...

Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.

KARŞILAŞMA HIZLI BAŞLADI

Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, 12. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken devreye bu skorla girildi.

CHAM BERABERLİĞİ SAĞLADI

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilirken 76'da Muhammed Cham, penaltıdan kaydettiği golle Trabzonspor adına beraberliği sağladı.

Kalan dakikalarda skor değişmezken 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

Bu sonuçla Bodrum FK puanını 36'ya, Trabzonspor ise 47'ye yükseltti.

İLK 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz

Trabzonspor: Muhammet Taha, Okay, Salih, Malheiro, Arif, Lundstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Draguş

MAÇTAN DAKİKALAR | BODRUM FK 1-1 TRABZONSPOR

1' Maç başladı

12' Bodrum FK, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.

45' İLK YARI SONUCU | Bodrum FK 1-0 Trabzonspor

74' Trabzonspor penaltı kazandı.

76' Muhammed Cham, penaltıdan Trabzonspor adına ağları havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.

Furkan Can
Furkan Can
Editor