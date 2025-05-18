Trabzonspor, Bodrum FK deplasmanından beraberlikle ayrıldı

Süper Lig'de düğüm çözülüyor...
Süper Lig'de 36. hafta mücadelesinde Bodrum FK ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.
KARŞILAŞMA HIZLI BAŞLADI
Ligde kalma mücadelesi veren Bodrum FK, 12. dakikada Taylan Antalyalı'nın golüyle öne geçti.
Karşılaşmanın ilk yarısında başka gol sesi çıkmazken devreye bu skorla girildi.
CHAM BERABERLİĞİ SAĞLADI
Mücadelenin ikinci yarısının büyük bir bölümü ev sahibi ekibin üstünlüğüyle geçilirken 76'da Muhammed Cham, penaltıdan kaydettiği golle Trabzonspor adına beraberliği sağladı.
Kalan dakikalarda skor değişmezken 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Bu sonuçla Bodrum FK puanını 36'ya, Trabzonspor ise 47'ye yükseltti.
İLK 11'LER
Bodrum FK: Sousa, Üzeyir, Ajeti, Herelle, Ali, Cenk, Ahmet, Taylan, Fredy, Bardhi, Gökdeniz
Trabzonspor: Muhammet Taha, Okay, Salih, Malheiro, Arif, Lundstram, Ozan, Cham, Zubkov, Nwakaeme, Draguş
MAÇTAN DAKİKALAR | BODRUM FK 1-1 TRABZONSPOR
1' Maç başladı
12' Bodrum FK, Taylan Antalyalı'nın golüyle 1-0 öne geçti.
45' İLK YARI SONUCU | Bodrum FK 1-0 Trabzonspor
74' Trabzonspor penaltı kazandı.
76' Muhammed Cham, penaltıdan Trabzonspor adına ağları havalandırdı ve skor 1-1'e geldi.
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