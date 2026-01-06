Adem Yeşilyurt, Fenerbahçe’ye çok yakın

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Karşıyaka’nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Bu sezon ilk kez profesyonel liglerde forma giyen genç oyuncu, oynadığı 9 maçın 5’inde ilk 11’de sahaya çıktı.

Süre aldığı bu 560 dakikada 1 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Adem, birçok kulübün ilgisini çekmeyi başardı.

İLK ADIM TRABZONSPOR'DAN

Yurt içi ve yurt dışından pek çok takım, genç oyuncu için Karşıyaka ile temas kurarken, ilk somut adımı Trabzonspor attı.

İzmir’de yapılan görüşmelerde taraflar bonservis konusunda anlaşamayınca Karşıyaka, teklifi düşük bularak süre istedi.

FENERBAHÇE DEVREDE

Görüşmelerin durma noktasına gelmesinin ardından, Adem Yeşilyurt ile ilgilenen bir diğer kulüp Fenerbahçe devreye girdi.

Karşıyaka, sarı-lacivertli ekibin 1 milyon euro civarındaki teklifine olumlu yaklaşarak anlaşma için görüşmelere başladı.

Transferin en geç önümüzdeki hafta resmiyete kavuşması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR

Karşıyaka’nın, anlaşma sağlanması halinde sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem’in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayla oynamaya devam etmesini istediği öğrenildi.