Al Ahli, Stuttgart'tan Enzo Millot'u kadrosuna kattı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al Ahli, adı Galatasaray ile de anılan Alman ekibi Stuttgart'tan Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Al Ahli, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu kaliteli yabancı yeteneklerle güçlendirmeye devam ederken, Stuttgart'tan Fransız milli oyuncu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

STUTTGART'IN ELDE EDECEĞİ GELİR

Alman basınında yer alan bilgilere göre Millot'un sözleşmesindeki 20 milyon euroluk serbest kalma maddesi Suudi Arabistan kulüpleri için geçerli değil.

Bu nedenle Stuttgart, bu transferden en az 28 milyon euro gelir elde edecek.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 12 gol kaydetti.