Al Hilal, Liverpool'dan Darwin Nunez'i transfer etti

Uzun bir süre Victor Osimhen'in peşinde koşan Al Hilal, Nijeryalı yıldızın Galatasaray'ı seçmesinin ardından yeni golcüsünü açıkladı.

Simone Inzaghi yönetimindeki Suudi Arabistan Pro Ligi ekibi, Liverpool'dan 26 yaşındaki Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i renklerine bağladı.

TRANSFER AÇIKLANDI

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Al Hilal, Liverpool'dan Uruguaylı forvet Darwin Nunez'i 3 yıllık sözleşmeyle transfer ettiğini duyurmaktan mutluluk duyuyor.

NUNEZ'İN MALİYETİ

Al Hilal'in bu transfer için bonuslarla birlikte 65 milyon euro ödeyeceği belirtildi.

LIVERPOOL FORMASINI 143 KEZ GİYDİ

Liverpool formasıyla 143 maça çıkan Darwin Nunez, 40 gol ve 26 asist kaydetti.

Uruguaylı yıldız, 2022 yazında 85 milyon euroya Benfica'dan Liverpool'a transfer olmuştu.