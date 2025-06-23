Al Hilal, Youssef En-Nesyri'ye de talip oldu

Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu hedefleyen bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Sarı-lacivertli takımın golcü ismi Youssef En-Nesyri ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

AL HILAL, TALİP OLDU

Fenerbahçe'nin bonservisi için 40 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği yıldız oyuncuya, Al Hilal'in talip olduğu belirtildi.

DAZN'ın haberine göre; Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Youssef En-Nesyri ile ilgileniyor.

Faslı golcü için Al Hilal'in harekete geçtiği ve menajeriyle temasa geçtiği vurgulandı.

OSIMHEN DEFTERİ KAPANMADI

Al Hilal'in Galatasaray'da kiralık oynayan yıldız isim Victor Osimhen konusundaki transfer ısrarının devam ettiği ve bir teklif daha yapacağı da öne sürüldü.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEDİĞİ BONSERVİS BEDELİ

Malaga altyapısında yetişen Youssef En Nesyri daha sonra Leganes ve Sevilla'da oynadı.

Fenerbahçe, geride kalan sezon başında En-Nesyri için 19 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi.

52 MAÇTA 37 GOLE ETKİ ETTİ

En-Nesyri, geride kalan sezonda Fenerbahçe'de 52 resmi maçta forma giydi. Faslı santrfor bu maçlarda 30 gol attı ve 7 asistlik katkı sağladı.

PİYASA DEĞERİ 24 MİLYON EURO

28 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertliler ile olan sözleşmesi 2029'da bitecek. En-Nesyri'nin güncel piyasa değeri ise 24 milyon euro.