Alanyaspor'da oynayan Uchenna Ogundu, Augsburg'a gitti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Alanyaspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Uchenna Ogundu'nun Bundesliga ekiplerinden Augsburg'a transfer olduğunu açıkladı.

Turuncu-yeşilli kulüp, sezon öncesi Şanlıurfaspor'dan kadrosuna kattığı ve 3 yıllık sözleşme imzaladığı 19 yaşındaki Uchenna Ogundu'nun takımdan ayrıldığını duyurdu.

"BAŞARILAR DİLERİZ"

Akdeniz kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Uchenna Ogundu’nun transferi konusunda Bundesliga ekiplerinden Augsburg kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ogundu'ya kulübümüze verdiği hizmetler için teşekkür eder; kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

6.5 MİLYON EURO ÖDENECEK

Yaz transfer döneminde Şanlıurfaspor'dan Alanyaspor'a gelen 19 yaşındaki Nijeryalı forvet için Augsburg'un 6,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi.

SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor forması altında bu sezon 20 maçta süre bulan Uchenna Ogundu, 3 gol attı ve 2 asist yaptı.