Alexander Djiku, Spartak Moskova'ya transfer oldu

Yaz transfer döneminin hızlı ekiplerinden olan Fenerbahçe'de ayrılıklar üst üste geliyor.

Son olarak Ognjen Mimovic'i Kıbrıs Rum Kesimi takımı Pafos'a kiralayan sarı-lacivertliler, bir isimle daha vedalaştı.

Fenerbahçe, Ganalı savunma oyuncusu Alexander Djiku'nun Spartak Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu.

Rus ekibi, bu yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i de kadrosuna katmıştı.

"SPARTAK MOSKOVA İLE ANLAŞMAYA VARMIŞTIR"

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

Transfer Bilgilendirme



Kulübümüz, oyuncumuz Alexander Djiku’nun transferi konusunda Rusya ligi takımlarından Spartak Moskova ile anlaşmaya varmıştır. Futbolcumuza bugüne kadar gösterdiği emekleri için teşekkür eder başarılı bir kariyer dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü

FENERBAHÇE'DE 75 MAÇA ÇIKTI

2023 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 31 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli formayı 75 kez giydi.

6.5 milyon euro piyasa değeri bulunan tecrübeli stoper, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asistle mücadele etti.