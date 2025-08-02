Allan Saint-Maximin, Meksika yolcusu

Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.
ESPN'nin haberine göre, Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in, Club America'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı.
RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR
28 yaşındaki futbolcunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti.
Yıldız isim, Fenerbahçe’de 31 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Allan Saint-Maximin, 4 Temmuz tarihinde Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." ifadelerini kullanmış ve dikkatleri çekmişti.
Fenerbahçe ise Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalara cevap vermişti.
Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denilmişti:
2024-25 sezonunda formamızı giymiş olan Allan Saint-Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamaları hayretle takip ettik. Sporcunun yaşadığı bir sağlık sorunu sonrasında kendisine uygulanan tedavi sürecine ilişkin gerçekleri kamuoyuna çarpıtarak aktarması, kulübümüzün itibarını zedelemeyi hedefleyen bir girişimdir. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak, kamuoyunun yanlış yönlendirilmesine ve kurumsal itibarımıza yönelik çarpıtılmış beyanlara karşı tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.