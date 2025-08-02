Allan Saint-Maximin, Meksika yolcusu

Meksika'nın köklü kulüplerinden Club America, hücum hattını güçlendirmek için önemli bir transfer hamlesine hazırlanıyor.

ESPN'nin haberine göre, Al Ahli forması giyen Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in, Club America'ya transferi büyük ölçüde tamamlandı.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

28 yaşındaki futbolcunun transferi için tarafların anlaşmaya vardığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılmasının beklendiği ifade edildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Saint-Maximin, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fenerbahçe'de forma giymişti.

Yıldız isim, Fenerbahçe’de 31 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

SÖZLERİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Allan Saint-Maximin, 4 Temmuz tarihinde Fransız basınına yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe’nin şampiyon olamamasının nedeni, futbol dışı etkenlerle kulübün çevresinin kuşatılmış olmasıydı. Hatta bir noktada bana doping yapmaya bile kalktılar." ifadelerini kullanmış ve dikkatleri çekmişti.

Fenerbahçe ise Maximin’in bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamalara cevap vermişti.

Sarı-lacivertli kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, şöyle denilmişti: