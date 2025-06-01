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2024-2025 sezonunu Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla tamamlayan Galatasaray'da Alvaro Morata ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Sarı-kırmızılı takımın Yenikapı'da düzenlediği şampiyonluk kutlamalarına katılmayan ve ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Morata, ülkesine geri dönebilir.

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İKİ TALİBİ VAR

Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata'ya İspanya'dan iki talip çıktı.

Marca'da yer alan habere göre, Getafe ve Sevilla, Morata ile ilgileniyor.

SÖZLEŞMESİNDE YER ALAN OPSİYONLAR

Galatasaray, İspanyol golcüyü devre arası transfer döneminde Milan'dan kiralık olarak kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'ın Morata için yaptığı kiralık anlaşmada çeşitli opsiyonlar bulunuyor.

32 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyonlar şu şekilde:

-15 Ocak 2026'ya kadar: Galatasaray, Morata'yı 8 milyon euro karşılığında satın alabilir.

-Opsiyon kullanılmazsa: Kiralık sözleşme 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılabilir. Bu durumda Morata'ya ek olarak 3 milyon euro maaş ödenir.

-Opsiyon kullanılmazsa: Kiralık sözleşme 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılabilir. Bu durumda Morata'ya ek olarak 3 milyon euro maaş ödenir.

GELECEĞİ BELİRSİZ

Galatasaray'ın Morata ile yola devam edip etmeyeceği şu anda belirsizliğini koruyor.

6 MİLYON EURO KAZANIYOR

Morata'yı kadrosuna katmak isteyen Getafe ve Sevilla'nın, İspanyol golcünün Galatasaray'daki maaşını karşılamasının zor olduğu kaydedildi.

Morata'nın Galatasaray'da 6 milyon euro kazandığı ve iki İspanyol ekibinin bu bedeli karşılamasının zor olduğu yazıldı.

SÖZLEŞMESİ DEVAM EDİYOR

Morata'nın Galatasaray'da kalmaması durumunda şu anda bonservisinin bulunduğu Milan ile sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

16 MAÇTA 10 GOLE ETKİ ETTİ

Galatasaray'a transferinin ardından 16 maçta sahaya çıkan Morata, 7 gol attı ve 3 asist yaptı.