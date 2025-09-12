Amed Sportif Faaliyetler, 2 futbolcu ile yollarını ayırırken 2 oyuncusunu kiraladı

1. Lig'de mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Diyarbakır temsilcisi, Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile yollarının ayrıldığını, Muhammed Hasan Yıldırım ve Miraç Acer'i de başka takımlara kiraladığını duyurdu.

AMED SPORTİF FAALİYETLER'İN AÇIKLAMASI

Kulüpten yapılan açıklamada, 2025-2026 sezonu futbol A takımı yapılanması kapsamında oyuncuları Yakal Taylan ve Oğul Kaan Doğan ile karşılıklı anlaşarak yollarının ayrıldığı belirtilerek, "Oyuncularımızdan Muhammed Hasan Yıldırım, Yalova FK 77'ye Miraç Acer ise Kırklarelispor'a kiralık olarak transfer edilmiştir. Oyuncularımıza yeni takımlarında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.